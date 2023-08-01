Педикюр Барби. Видеоурок от мастера

"Посмотрите, как я создаю педикюр Барби. В этом году я наполнила свои ногти на ногах конструирующим гелем", – отметила мастер.
Она подчеркнула, что такой гель является практичным вариантом и предотвращает повреждение ногтевых пластин.
Мастер срезала ногти с помощью педикюрных кусачек. Лопаткой отодвинула кутикулу и удалила ее с помощью кусачек для кутикулы. Подпилила ногти, отполировала ногтевые пластины. Затем обезжирила с помощью специальной салфетки.
На ногти она нанесла конструирующую основу и покрыла полупрозрачным нежно-розовым нюдовым лаком.
Нежный образ мастер дополнила светло-розовыми шлепками.
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