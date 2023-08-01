Педикюр Барби. Видеоурок от мастера

"Посмотрите, как я создаю педикюр Барби. В этом году я наполнила свои ногти на ногах конструирующим гелем", – отметила мастер.

Она подчеркнула, что такой гель является практичным вариантом и предотвращает повреждение ногтевых пластин.

Мастер срезала ногти с помощью педикюрных кусачек. Лопаткой отодвинула кутикулу и удалила ее с помощью кусачек для кутикулы. Подпилила ногти, отполировала ногтевые пластины. Затем обезжирила с помощью специальной салфетки.

На ногти она нанесла конструирующую основу и покрыла полупрозрачным нежно-розовым нюдовым лаком.

Нежный образ мастер дополнила светло-розовыми шлепками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amber (@amberjhnails)