Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога

"После пляжа или бассейна волосы нужно тщательно вымыть и оживить", – отметила трихолог.
- Следует использовать маски, бальзамы, несмываемые спреи, сыворотки. Можно использовать средства, включающие силиконы, особенно если они летучи и вымываются. На солнце они создадут защитный фильтр на волосах.
- Средства, в которые входит Alcohol Denat, нельзя использовать в солнечную погоду.
- Перед отдыхом не рекомендуется окрашивать волосы или осветлять их. Эти манипуляции дополнительно высушивают волосы, которые и так будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Рекомендуется не туго заплетать волосы и использовать головной убор.
- Обязательно следует использовать спреи с солнцезащитными ингредиентами – SPF-фильтрами. Их нужно наносить на волосы каждые два-три часа активного пребывания на солнце.
- Морская и хлорированная вода портят волосы, поэтому лучше их не мочить.
Хороший вид ваших волос после отпуска на море напрямую зависит от:
- очищения;
- увлажнения;
- несмываемой защиты.