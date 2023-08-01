Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога

Волосы нужно защищать от солнца Фото: depositphotos.com

"После пляжа или бассейна волосы нужно тщательно вымыть и оживить", – отметила трихолог.

Следует использовать маски, бальзамы, несмываемые спреи, сыворотки. Можно использовать средства, включающие силиконы, особенно если они летучи и вымываются. На солнце они создадут защитный фильтр на волосах. Средства, в которые входит Alcohol Denat, нельзя использовать в солнечную погоду. Перед отдыхом не рекомендуется окрашивать волосы или осветлять их. Эти манипуляции дополнительно высушивают волосы, которые и так будут подвергаться воздействию высоких температур. Рекомендуется не туго заплетать волосы и использовать головной убор. Обязательно следует использовать спреи с солнцезащитными ингредиентами – SPF-фильтрами. Их нужно наносить на волосы каждые два-три часа активного пребывания на солнце. Морская и хлорированная вода портят волосы, поэтому лучше их не мочить.

Хороший вид ваших волос после отпуска на море напрямую зависит от:

очищения;

увлажнения;

несмываемой защиты.