Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Мода

Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога

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Волосы нужно защищать от солнца
Волосы нужно защищать от солнца
Фото: depositphotos.com

Украинский врач-трихолог, проживающая в Польше, dr_ersteniuk на своей странице в Instagram дала советы по уходу за волосами в условиях жаркого климата.

"После пляжа или бассейна волосы нужно тщательно вымыть и оживить", – отметила трихолог.

  1. Следует использовать маски, бальзамы, несмываемые спреи, сыворотки. Можно использовать средства, включающие силиконы, особенно если они летучи и вымываются. На солнце они создадут защитный фильтр на волосах.
  2. Средства, в которые входит Alcohol Denat, нельзя использовать в солнечную погоду.
  3. Перед отдыхом не рекомендуется окрашивать волосы или осветлять их. Эти манипуляции дополнительно высушивают волосы, которые и так будут подвергаться воздействию высоких температур.
  4. Рекомендуется не туго заплетать волосы и использовать головной убор.
  5. Обязательно следует использовать спреи с солнцезащитными ингредиентами – SPF-фильтрами. Их нужно наносить на волосы каждые два-три часа активного пребывания на солнце.
  6. Морская и хлорированная вода портят волосы, поэтому лучше их не мочить.

Хороший вид ваших волос после отпуска на море напрямую зависит от:

  • очищения;
  • увлажнения;
  • несмываемой защиты.
Контекст:

Волосы также могут травмировать аксессуары. Трихолог дала советы по выбору заколок и резинок, которые не наносят вред.

Теги: мода и красота, отдых, советы, волосы, трихолог
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