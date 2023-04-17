54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой

По словам Энистон, "каждый должен чувствовать себя уверенно в любом выборе, в том числе в выборе естественного цвета волос" Фото: jenniferaniston / Instagram

Энистон подчеркнула, что волосы, как и кожа, нуждаются в увлажнении и защите. При этом знаменитость отметила неизбежность старения, заявив, что женщины с возрастом могут выглядеть ухоженными благодаря достижениям в области здравоохранения, питания, технологий и науки.

Отвечая на вопрос, как поступить тем женщинам, которые не хотят скрывать седину, Энистон посоветовала прислушиваться к себе.

По словам знаменитости, "каждый должен чувствовать себя уверенно в любом выборе, в том числе в выборе естественного цвета или текстуры" волос.

Она назвала волосы способом самовыражения, отражающим настроение женщины.

Редакция журнала, представляя актрису, назвала ее "иконой красоты", а ее волосы – "достойными зависти".