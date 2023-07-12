Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак

Сейчас в тренде пушистые и густые брови, которые напоминают естественные брови 80-х, только выглядят более утонченно Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, сейчас в тренде пушистые и густые брови, которые напоминают естественные брови 80-х, только выглядят более утонченно.

Чтобы придать пушистым бровям форму, визажисти рекомендуют использовать гель для бровей. Но если случается так, что он неожиданно закончился, решить проблему можно с помощью лака для волос и обычной зубной щетки.

Визажисты, которые пользуются этим beauty-лайфхаком, рекомендуют нанести лак для волос на щетку на расстоянии карандаша, а затем провести щеткой по бровям.