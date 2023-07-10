  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями

Бьюти-блогер сделала акцент в виде голубых теней. Их она нанесла на консилер, затем растушевала кистью прихлопывающими движениями. Блогер добавила, что сухие голубые тени можно наносить на белые кремовые.

Ресницы она прокрасила черной тушью, "вытягивая" в сторону их внешний край.

Контур губ Милованова оформила с помощью карандаша нюдового тона и растушевала пальцем. Таким же образом бьюти-блогер растушевала помаду.

"Губы будут выглядеть нежными и казаться больше", – отметила она.

Румяна Милованова нанесла на скулы и на лоб, затем растушевала.

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Видео: Luiza Milovanova / YouTube