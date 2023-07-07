Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Мода

Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок

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Мастер использовала матовую основу
Мастер использовала матовую основу
Фото: nailsbysmf / Instagram

Американский мастер маникюра nailsbysmf на своей странице в Instagram показала, как делает летний маникюр с использованием неонового лака.

"Веселая пятница!" – написала она.

Мастер нанесла на ноготь матовый лак оттенка парного молока. Затем тонкой кистью нанесла вертикальную поперечную линию от начала свободного края ногтя до кончика. Она "разделила" край ногтя на две части. От середины к краям ногтя прорисовала дугу, затем кистью для нанесения лака закрасила край ярко-салатовым тоном.

На границы между светлым и ярким лаками прорисовала тонкой кистью плавные линии. Для этого мастер выбрала неоновый зеленый лак.

Контекст:

Яркий салатовый лак можно также использовать в маникюре с эффектом омбре. Эффектно на фоне такого яркого оттенка смотрятся цветы, нарисованные белым плотным лаком.

Теги: мода и красота, маникюр, френч
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