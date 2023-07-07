Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок

"Веселая пятница!" – написала она.

Мастер нанесла на ноготь матовый лак оттенка парного молока. Затем тонкой кистью нанесла вертикальную поперечную линию от начала свободного края ногтя до кончика. Она "разделила" край ногтя на две части. От середины к краям ногтя прорисовала дугу, затем кистью для нанесения лака закрасила край ярко-салатовым тоном.

На границы между светлым и ярким лаками прорисовала тонкой кистью плавные линии. Для этого мастер выбрала неоновый зеленый лак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Syd • nailsbysmf (@nailsbysmf)