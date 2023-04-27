Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2023
 
Мода

Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях

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Маникр с цветочными мотивами отличный вариант для весны
Маникр с цветочными мотивами – отличный вариант для весны
Фото: nailsbybrooke___ / Instagram

Американский мастер маникюра Брук Дженсен в Instagram показала различный цветочный дизайн для маникюра на коротких ногтях.

"Пастельный зеленый – превосходный для весны!" – отметила мастер. Она изобразила на ногтях двух пальцев каждой руки цветы ромашек.

Ромашковую тему Дженсен продолжила и в маникюре сиреневого цвета. Часть ногтей мастер украсила изображением бело-сиреневой клетки, которая ассоциируется с тканью для нарядов в стиле кантри.

Для маникюра в персиковых тонах мастер выбрала тонкий рисунок цветов и веток с листьями. Ногти, на которых нарисованы цветы, она покрыла более светлым розовым оттенком, чем ногти без декора.

Маникюр в кремовом тоне Дженсен украсиланежными белыми цветами. Расположив цветочный ряд по краям ногтей, мастер визуально удлинила их.

Яркие цветы на темном фоне полностью совпадают с тканью платья обладательницы маникюра. И это интересная идея для весенне-летнего сезона – сделать маникюр стилистическим продолжением своей одежды.

Теги: дизайн, мода и красота, маникюр, ногти, дизайн ногтей
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