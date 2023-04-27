Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях

"Пастельный зеленый – превосходный для весны!" – отметила мастер. Она изобразила на ногтях двух пальцев каждой руки цветы ромашек.
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Ромашковую тему Дженсен продолжила и в маникюре сиреневого цвета. Часть ногтей мастер украсила изображением бело-сиреневой клетки, которая ассоциируется с тканью для нарядов в стиле кантри.
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Для маникюра в персиковых тонах мастер выбрала тонкий рисунок цветов и веток с листьями. Ногти, на которых нарисованы цветы, она покрыла более светлым розовым оттенком, чем ногти без декора.
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Маникюр в кремовом тоне Дженсен украсиланежными белыми цветами. Расположив цветочный ряд по краям ногтей, мастер визуально удлинила их.
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Яркие цветы на темном фоне полностью совпадают с тканью платья обладательницы маникюра. И это интересная идея для весенне-летнего сезона – сделать маникюр стилистическим продолжением своей одежды.
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