Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях

Маникр с цветочными мотивами – отличный вариант для весны Фото: nailsbybrooke___ / Instagram

"Пастельный зеленый – превосходный для весны!" – отметила мастер. Она изобразила на ногтях двух пальцев каждой руки цветы ромашек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Jensen (@nailsbybrooke___)

Ромашковую тему Дженсен продолжила и в маникюре сиреневого цвета. Часть ногтей мастер украсила изображением бело-сиреневой клетки, которая ассоциируется с тканью для нарядов в стиле кантри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Jensen (@nailsbybrooke___)

Для маникюра в персиковых тонах мастер выбрала тонкий рисунок цветов и веток с листьями. Ногти, на которых нарисованы цветы, она покрыла более светлым розовым оттенком, чем ногти без декора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Jensen (@nailsbybrooke___)

Маникюр в кремовом тоне Дженсен украсиланежными белыми цветами. Расположив цветочный ряд по краям ногтей, мастер визуально удлинила их.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Jensen (@nailsbybrooke___)

Яркие цветы на темном фоне полностью совпадают с тканью платья обладательницы маникюра. И это интересная идея для весенне-летнего сезона – сделать маникюр стилистическим продолжением своей одежды.