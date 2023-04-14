Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей

По словам экспертов, стеклянные пилочки в отличие от других, которые представлены на рынке, более бережно воздействуют на ногти и минимально повреждают ногтевую пластину во время обработки.

Кроме того, шлифовка ногтей стеклянной пилкой сделает их невероятно гладкими.

Собеседницы издания отметили, что стеклянные пилочки лучше всего использовать на натуральных ногтях, так как они неспособны полноценно справиться с уходом за искусственными ногтями.

Эксперты подчеркнули, что стеклянная пилочка для ногтей является более долговечной альтернативой стандартной пилочке для ногтей.