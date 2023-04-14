Бульвар Шоубиз
 
15 апреля, 2023
 
Мода

Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей

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Шлифовка ногтей стеклянной пилкой сделает их невероятно гладкими
Шлифовка ногтей стеклянной пилкой сделает их невероятно гладкими
Фото: depositphotos.com

О главных преимуществах стеклянных пилочек для ногтей перед шлифовальными изданию InStyle рассказали американские мастера маникюра Ханг Нгуен и Соня Миш.

По словам экспертов, стеклянные пилочки в отличие от других, которые представлены на рынке, более бережно воздействуют на ногти и минимально повреждают ногтевую пластину во время обработки. 

Кроме того, шлифовка ногтей стеклянной пилкой сделает их невероятно гладкими.

Собеседницы издания отметили, что стеклянные пилочки лучше всего использовать на натуральных ногтях, так как они неспособны полноценно справиться с уходом за искусственными ногтями. 

Эксперты подчеркнули, что стеклянная пилочка для ногтей является более долговечной альтернативой стандартной пилочке для ногтей. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: маникюр
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