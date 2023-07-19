Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство

Косметолог отметила, что хороший тоник не должен содержать спирт Фото: depositphotos.com

"Тоники со спиртом в составе нарушают защитный барьер кожи, поэтому от их использования кожа становится пересушенной, начинает шелушиться, повышается чувствительность, – отметила косметолог. – Или, наоборот, усиливается жирный блеск и увеличивается количество высыпаний".

Хороший тоник не должен содержать такие спирты, как:

alcohol;

sd алкоголь;

alcohol denat;

Isopropyl alcohol;

methanol.

В коротком ролике косметолог показала популярные тоники, которые содержат эти спирты.

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