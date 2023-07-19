Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство

"Тоники со спиртом в составе нарушают защитный барьер кожи, поэтому от их использования кожа становится пересушенной, начинает шелушиться, повышается чувствительность, – отметила косметолог. – Или, наоборот, усиливается жирный блеск и увеличивается количество высыпаний".
Хороший тоник не должен содержать такие спирты, как:
В коротком ролике косметолог показала популярные тоники, которые содержат эти спирты.
Переглянути цей допис в Instagram
Часто пенки и гели для умывания также имеют в составе агрессивные поверхностно-активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день.
Если в состав этих уходовых средств входят sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, coco-sulfate или cetyl phosphate, такие средства лучше не покупать.