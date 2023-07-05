Как правильно умываться, чтобы не было черных точек и сыпи. Советы косметолога

"От того, насколько качественно вы очищаете кожу, зависит эффективность всего дальнейшего ухода, – отметила эксперт. – При недостаточной очистке даже самые дорогие сыворотки и кремы будут неэффективными, а кожный жир и грязь будут забиваться в поры. В результате кожа приобретет тусклый, неравномерный цвет, могут появиться черные точки и сыпь".
Косметолог отметила, что очищать кожу необходимо дважды в день – утром и вечером.
Правила очищения:
"При соблюдении этих правил ваша кожа будет хорошо очищена и готова к дальнейшему уходу", – заверила косметолог.
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Часто пенки и гели для умывания имеют в составе агрессивные поверхностно активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день.
Если в их состав входят sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, coco-sulfate или cetyl phosphate, такие средства лучше не покупать.