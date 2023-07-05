Как правильно умываться, чтобы не было черных точек и сыпи. Советы косметолога

"От того, насколько качественно вы очищаете кожу, зависит эффективность всего дальнейшего ухода, – отметила эксперт. – При недостаточной очистке даже самые дорогие сыворотки и кремы будут неэффективными, а кожный жир и грязь будут забиваться в поры. В результате кожа приобретет тусклый, неравномерный цвет, могут появиться черные точки и сыпь".

Косметолог отметила, что очищать кожу необходимо дважды в день – утром и вечером.

Правила очищения:

умывайтесь теплой водой;

всегда мойте руки перед тем, как коснуться лица;

перед нанесением средства для умывания увлажните кожу водой;

хорошо вспенивайте пенку или гель в руках и только потом наносите на лицо;

осторожно массируйте лицо не менее 30 секунд;

смойте большим количеством воды.

"При соблюдении этих правил ваша кожа будет хорошо очищена и готова к дальнейшему уходу", – заверила косметолог.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга, сертифікований косметолог онлайн (@cosmetolog_with_you)