Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео

На финальном этапе нужно закрепить маникюр плотным прозрачным покрытием Фото: basecoatstories / Instagram

"Наконец-то пробую вирусный тренд на ногтях с термальным эффектом!" – отметила мастер.

Она пояснила, что это хлопотный процесс, поскольку нужно наносить несколько слоев лака, но эффект полностью компенсирует старания.

Мастер использовала по одному слою непрозрачных лаков, но последний нанесла в два слоя. Каждый слой должен сохнуть 30 секунд.

Этот маникюр делают на наращенных ногтях и используют лампу.

"Здесь важно наносить очень-очень тонкие слои, чтобы не образовались складки", – добавила Жасмин.

Когда лак высох, нужно с помощью специальной пилки зачистить несколько участков на поверхности ногтей. Благодаря этому получится интересный эффект многослойного цвета.

Покрыть ногти нужно плотным прозрачным финишем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JASMIN (@basecoatstories)