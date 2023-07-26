Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео

"Наконец-то пробую вирусный тренд на ногтях с термальным эффектом!" – отметила мастер.
Она пояснила, что это хлопотный процесс, поскольку нужно наносить несколько слоев лака, но эффект полностью компенсирует старания.
Мастер использовала по одному слою непрозрачных лаков, но последний нанесла в два слоя. Каждый слой должен сохнуть 30 секунд.
Этот маникюр делают на наращенных ногтях и используют лампу.
"Здесь важно наносить очень-очень тонкие слои, чтобы не образовались складки", – добавила Жасмин.
Когда лак высох, нужно с помощью специальной пилки зачистить несколько участков на поверхности ногтей. Благодаря этому получится интересный эффект многослойного цвета.
Покрыть ногти нужно плотным прозрачным финишем.
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