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26 июля, 2023
 
Мода

Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео

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Херли сама покрасила волосы своему другу
Херли сама покрасила волосы своему другу
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 25 июля опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как работает над внешним видом своего друга Патрика Кокса.

Херли показала, как красит волосы и бороду мужчине.

Актриса продемонстрировала, как Кокс выглядел до окрашивания и какой вид у него стал после этого.

"Привет! Превращение моего друга обратно в брюнета, каким я его знала", – написала она.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Теги: видео, мода и красота, Элизабет Херли, актриса, мужчины, омоложение, борода
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