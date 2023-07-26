Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео

Херли показала, как красит волосы и бороду мужчине.

Актриса продемонстрировала, как Кокс выглядел до окрашивания и какой вид у него стал после этого.

"Привет! Превращение моего друга обратно в брюнета, каким я его знала", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)