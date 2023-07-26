Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео

Херли показала, как красит волосы и бороду мужчине.
Актриса продемонстрировала, как Кокс выглядел до окрашивания и какой вид у него стал после этого.
"Привет! Превращение моего друга обратно в брюнета, каким я его знала", – написала она.
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Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.