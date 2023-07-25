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25 июля, 2023
 
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37-летняя Фокс снялась в бюстгальтере, прикрывающем только часть бюста

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Фокс: Клиодна, королева Банши
Фокс: Клиодна, королева Банши
Фото: meganfox / Instagram

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс 24 июля опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала на берегу океана.

"Клиодна, королева Банши", – написала она.

Клиодна – это кельтская богиня красоты, моря и загробной жизни, дочь последнего друида Ирландии. Согласно мифам, она обладает способностью превращаться в морскую волну и птицу.

Фокс снялась в серебристом бюстгальтере, прикрывающем только часть ее бюста.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

Фокс в отношениях с рэпером Machine Gun Kelly. 12 января она объявила о помолвке с ним. В 2020 году Фокс развелась с американским актером Брайаном Остином Грином, отношения с которым начала еще в 2004 году. В браке с ним актриса родила троих сыновей.

Теги: Меган Фокс, актриса, грудь, бюстгальтер
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