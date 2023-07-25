Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым

Украинская актриса Ирина Гатун исполнила роль куклы Пупса.

"Пупс напоминает мне одну знакомую учительницу. Она тоже засыпала на уроке, но одним глазом контролировала весь класс", – написала Никитюк.

По сюжету Пупсу приснилось, что она едет на мотоцикле, при этом громко храпит, не давая спать Барби.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Первую часть сериала можно посмотреть здесь.

Никитюк заявила, что на съемку сериала из госбюджета деньги не брала.

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.