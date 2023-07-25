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25 июля, 2023
 
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Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым

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Никитюк снялась в комедийном проекте
Никитюк снялась в комедийном проекте
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 24 июля в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала в роли куклы Барби.

Украинская актриса Ирина Гатун исполнила роль куклы Пупса.

"Пупс напоминает мне одну знакомую учительницу. Она тоже засыпала на уроке, но одним глазом контролировала весь класс", – написала Никитюк.

По сюжету Пупсу приснилось, что она едет на мотоцикле, при этом громко храпит, не давая спать Барби. 

Первую часть сериала можно посмотреть здесь.

Никитюк заявила, что на съемку сериала из госбюджета деньги не брала.

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Гатун родилась 30 сентября 1987 года в Киеве. Она актриса театра "Черный квадрат".

Теги: телеведущая, Барби, Юрий Горбунов, актриса, Леся Никитюк
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