Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым

Украинская актриса Ирина Гатун исполнила роль куклы Пупса.
"Пупс напоминает мне одну знакомую учительницу. Она тоже засыпала на уроке, но одним глазом контролировала весь класс", – написала Никитюк.
По сюжету Пупсу приснилось, что она едет на мотоцикле, при этом громко храпит, не давая спать Барби.
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Первую часть сериала можно посмотреть здесь.
Никитюк заявила, что на съемку сериала из госбюджета деньги не брала.
18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.
В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.
Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.
Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".
Гатун родилась 30 сентября 1987 года в Киеве. Она актриса театра "Черный квадрат".