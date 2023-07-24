"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину

"Готова праздновать", – написала она.

Лопес снялась в белом нижнем белье и халате с цветочным принтом, который спустила с плеч.

24 июля Лопес празднует день рождения. Ей исполняется 54 года.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Пара проживает в Хэмптонсе, где находятся элитные пляжи.