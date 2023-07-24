Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2023
 
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"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал

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Никитюк и Гатун (на скриншоте слева) потроллили Горбунова
Никитюк и Гатун (на скриншоте слева) потроллили Горбунова
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 24 июля в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как они с украинской актрисой Ириной Гатун исполнили роли Барби и Пупса.

"Сняли сериал по бартеру, из госбюджета денег не брали. Актеры работают за лайки", – написала Никитюк.

Телеведущая, исполнившая роль Барби, предстала в розовом платье и показала в телефоне фото своего жениха – Кена. А Гатун в образе Пупса – мягкую игрушку, поросенка по имени Леха. Никитюк отметила, что ее куклу купят раньше, а Гатун заявила, что ее.

"На меня скидка! У меня глаз западает!" – объяснила она.

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания украинского телеведущего и актера Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Гатун родилась 30 сентября 1987 года в Киеве. Она актриса театра "Черный квадрат".

Теги: телеведущая, Юрий Горбунов, актриса, Леся Никитюк, фото, игрушки, Александр Поворознюк, Ирина Гатун
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