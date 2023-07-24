"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал

"Сняли сериал по бартеру, из госбюджета денег не брали. Актеры работают за лайки", – написала Никитюк.

Телеведущая, исполнившая роль Барби, предстала в розовом платье и показала в телефоне фото своего жениха – Кена. А Гатун в образе Пупса – мягкую игрушку, поросенка по имени Леха. Никитюк отметила, что ее куклу купят раньше, а Гатун заявила, что ее.

"На меня скидка! У меня глаз западает!" – объяснила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания украинского телеведущего и актера Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.