19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото

Лени Клум снялась лежа на песке и подтягивая вверж боковые бретели плавок. Она разместила фото вертикально.

На снимке модель обрезала свое лицо.

Контекст:

Лени Клум – старшая дочь немецкой модели Хайди Клум. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе. В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.