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21 июля, 2023
 
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19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото

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Лени Клум показала фигуру
Лени Клум показала фигуру
Фото: leniklum / Instagram

19-летняя немецкая модель Лени Клум 20 июля опубликовала в Instagram Stories фото, для которого позировала в коричневом купальнике и черных кружевных брюках.

Лени Клум снялась лежа на песке и подтягивая вверж боковые бретели плавок. Она разместила фото вертикально.

На снимке модель обрезала свое лицо.

Фото: leniklum / Instagram
Фото: leniklum / Instagram

Контекст:

Лени Клум – старшая дочь немецкой модели Хайди Клум. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе. В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, Лени Клум
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