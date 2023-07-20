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20 июля, 2023
 
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Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото

Бех-Романчук: И даже когда все вверх дном вы на верном пути!
Бех-Романчук: И даже когда все вверх дном – вы на верном пути!
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 19 июля обнародовала в Instagram снимок, для которого позировала в розовой спортивной форме.

"И даже когда все вверх дном – вы на верном пути! Осталось только потерпеть совсем немного". – написала она.

Бех-Романчук снялась, наклонившись и достав кончиками пальцев руки до пола.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спортсмены, фото, Марина Бех-Романчук
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