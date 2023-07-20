Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото

"И даже когда все вверх дном – вы на верном пути! Осталось только потерпеть совсем немного". – написала она.

Бех-Романчук снялась, наклонившись и достав кончиками пальцев руки до пола.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.