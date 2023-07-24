Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2023
 
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"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней

Залужный: Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной
Залужный: Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной
Фото: Валерій Залужний (Zaluzhnyi Valerii) / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 24 июля в Facebook поздравил свою жену Елену с днем рождения.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг, – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", – написал он.

Публикацию главнокомандующий ВСУ дополнил архивным совместным снимком с супругой. Залужный сделал свой аккаунт в Facebook закрытым.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: Валерій Залужний (Zaluzhnyi Valerii) / Facebook

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года

Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. 

В браке у Валерия и Елены Залужных родились две дочери.

Теги: ВСУ, фото, Валерий Залужный, жена, Елена Залужная
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