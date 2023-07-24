"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг, – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", – написал он.
Публикацию главнокомандующий ВСУ дополнил архивным совместным снимком с супругой. Залужный сделал свой аккаунт в Facebook закрытым.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
В браке у Валерия и Елены Залужных родились две дочери.