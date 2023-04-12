"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации

"Залужный одобряет. Это для нас большая честь. Более мощного фото тут уже не будет", – говорится в комментарии к снимку.

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск.

В 2018-м был назначен начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. В 2019-м стал командующим ОК "Север".

В 2020 году Залужный окончил Острожскую академию по специальности "международные отношения".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Залужный женат, имеет двух дочерей.