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12 апреля, 2023
 
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"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации

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Залужный родился в 1973 году
Залужный родился в 1973 году
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом украинского волонтерского сообщества Vatra. Фото опубликовано 9 апреля на странице организации в Facebook.

"Залужный одобряет. Это для нас большая честь. Более мощного фото тут уже не будет",  говорится в комментарии к снимку. 

https://www.facebook.com/vatraUA/posts/pfbid02dMS4aTndNrWpwrPL8prEEtdXgfnMdd8mYoXvmxgKJ3JMgGGABMGUBpdtFHbJHJ5sl

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск. 

В 2018-м был назначен начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. В 2019-м стал командующим ОК "Север".

В 2020 году Залужный окончил Острожскую академию по специальности "международные отношения".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. 

Залужный женат, имеет двух дочерей. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ВСУ, Валерий Залужный
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