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20 июля, 2023
 
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"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке

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Горбунов о сериале за 33 млн грн о Поворознюке: Это наш культурный фронт, наш ответ России на их войну
Горбунов о сериале за 33 млн грн о Поворознюке: Это наш культурный фронт, наш ответ России на их войну
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий и основатель продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрий Горбунов 19 июля разместил в Instagram видео, в котором отреагировал на скандал, связанный с тем, что его компания во время полномасштабной войны выиграла тендер на производство сериала "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, прототипом одного из основных персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

"Я хотел бы ответить на те обвинения в прессе и интернете, что Горбунов собирается снимать сериал за государственные деньги и это аж 33 млн грн. "Мультмедийная платформа иновещания Украины" в мае объявила творческий конкурс на съемки фильмов, сериалов, анимационных, документальных фильмов с патриотическим направлением, чтобы поддержать дух украинцев. И среди этих фильмов должны быть и комедии в том числе. Моя компания вместе с другими подалась на этот конкурс. То есть государство объявило конкурс, мы на него отреагировали", –  сказал Горбунов.

По его словам, в конкурсе принимали участие 123 компании, а победителями стали 53.

"В том числе и наш проект "СМТ Інуглець", который включает 24 серии, – добавил он. – 33 млн грн на 24 серим – специалисты знают – это совсем небольшие средства. Мы постараемся за эти деньги создать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, который будет вдохновлять". 

Он добавил, что сейчас юмор необходим.

"Военные хотят позитива, хотят юмора, – отметил Горбунов. – А еще РФ просто сейчас выделяет миллиарды долларов на информационную войну с нами. Нам пока что нечем ответить. Поэтому государство объявило конкурс, на который мы отреагировали. Продакшн, который в Украине, – мы на месте, мы создаем рабочие места, мы двигаем экономику. Все права на этот сериал будут принадлежать государству. И премьеры будут проходить на каналах, у которых самый большой охват. Это наш культурный фронт. Наш ответ России на их войну".

Горбунов также заявил, что сейчас в Украине нет достойной альтернативы российскими сериалам.

"И еще одно. Вы знаете, кто в топ-20 запросов у украинцев на YouTube? "Интерны" с [российским актером, который поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина] Иваном Охлобыстиным. Знаете, кто это такой, да? Может, это происходит потому, что у украинцев нет достойной альтернативы? Нет тех комедийных сериалов, которые они хотели бы смотреть. Так мы такой сериал будем создавать, чтобы мы достойно конкурировали с россиянами на культурном и информационном фронте. Чтобы украинцы гуглили наши, украинские сериалы, а не русню", – подытожил Горбунов.

Издание "Детектор Медиа" в публикации 20 июля обратило внимание на то, что в своем заявлении ведущий не стал упоминать фамилию самого Поворознюка, который стал прототипом главного героя.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Юрий Горбунов, Александр Поворознюк
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