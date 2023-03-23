Преступления Поворознюка и кто его "крыша", вышки с охраной, охота на людей. Интервью Гордона с журналистом Андрусенко. Видео

Андрусенко в интервью рассказал о своем земляке Поворознюке Фото из личного архива Андрусенко

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Андрусенко стала деятельность украинского бизнесмена, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

Андрусенко, как и Поворознюк, проживает в поселке Петрово Кировоградской области.

В интервью Андрусенко рассказал о преступлениях Поворознюка, о заказных убийствах, в которых тот подозревается, рейдерстве, мошенничестве и фальшивой благотворительности.

"Он работает в одном направлении – на обогащение. Обдурить, унизить. Я же это вижу. Все от него отходят, убегают, пугаются. Потому что как попадут – не выберешься", – сказал во время интервью Андрусенко о Поворознюке.

Андрусенко родился в 1956 году в Кировоградской области. В журналистике – с 1970-х годов. Работал в редакции районной газеты "Трудова слава" (выходит в поселке Петрово), сотрудничал с газетой "Сільські вісті", журналом "Україна".