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"Это кино действительно поможет нам победить?" В сети возмущены тендером на сериал о Поворознюке

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В сети обсуждают тендер на сериал, герой которого похож на Поворознюка
В сети обсуждают тендер на сериал, герой которого похож на Поворознюка
Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

Украинцы в соцсетях возмутились проведением во время полномасштабной войны тендера на производство сериала "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, о котором стало известно 19 июля. Прототипом одного из основных персонажей стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Facebook видеообращение к телеведущему Юрию Горбунову, компания которого "Прототип продакшн" будет заниматься производством сериала.

"Уважаемый Юра. На черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России? Зачем? Я обращаюсь публично, потому что знаю, что ты не шантажом взял эти деньги, их тебе выделили. И, может, это видео услышат те, кто тебе их выделил. Может, у них хоть что-нибудь сработает", – сказал он.

Кондратюк также призвал не использовать государственные средства ни на что другое, кроме критической инфраструктуры и помощи Вооруженным силам Украины.

https://www.facebook.com/100088315370953/videos/3475815972679679/

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман возмутилась, что на бюджетные деньги будет сниматься сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия.

"Много лет он кошмарит свое родное село, простых крестьян держит за своих рабов и обращается с ними, как со скотом. Более того, почитайте интервью, которые дали несколько его односельчан – он пытался их убить, расстреливая в упор! Жулик, вор, рэкетир и коррупционер, уже дважды сидевший за решеткой, имеет четыре судимости, но сколько раз он отмазывался от тюрьмы, подкупая местные суды. Более того, сейчас, стреляя в тех, кто не хочет дарить ему свои земельные паи, он кричит им в лицо: "Это тебе привет от Зеленского!" И чтобы героизировать такого человека, государство сейчас собирается потратить десятки миллионов гривен? Это серьезно? Вы с ума сошли?" – написала она.

Бацман отметила, что на эти деньги можно было бы купить более 300 необходимых украинским военным разведывательных дронов, на которые сейчас собирают средства простые украинцы.

"А если уж очень хочется о ком-то снимать сериал, то может вспомним о настоящих украинских героях? Редис. Да Винчи. Мы с вами можем назвать сотни имен настоящих героев, о которых должны сниматься фильмы и писаться книги, чтобы их победы остались в памяти и истории навсегда!" – добавила она.

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/pfbid02Wo7LGNqnrE5e8rKdKHhZxSDEBjigMu97Gz8mZjgsfxQE4roJEPK4n55gQAGo715kl

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов также подсчитал, чем можно обеспечить украинских военных на деньги, выделенные для производства сериала. По его данным, это 25 тыс. FPдронов-камикадзе.

"25 тыс. точных ударов по русским оккупантам, сотни спасенных жизней украинских воинов, которым во время войны нужно оружие и снабжение, а не новогодние сериалы, которые будут как-то на коленке лепить. Лучшее развлечение – когда в новогоднюю ночь будут крутить видео с поражением российских оккупантов теми же дронами-камикадзе, которые приобретут за деньги, которые снимут с финансирования никому не нужных сериалов", – заявил он в Facebook.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак должны отменить такую растрату государственных средств.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02HRVwb2iPZzUjUrW9aErNMg1RMNSC9YJf8jnLHrmMiu7L9rgSWaRproeW6uGZu8YDl

Нардеп Борислав Береза считает, что за выделение бюджетных денег на съемки сериала министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко должен идти под суд.

"Фактически Ткаченко, который ранее был генпродюсером "1+1" и работал на Коломойского, выделил деньги на "Слугу народа 2.0". Сериал будут снимать о Поворознюке, который в описании сюжета проходит как фермер Паровоз. На это Ткаченко дает 33,6 млн грн. Наверное, мало было пиара от Мосейчук на "1+1", поэтому пошли по пути, как и с сериалом "Слуга народа", – написал он.

Береза отметил, что 33,6 млн грн – это цена почти 400 дронов Mavic 3 для ВСУ. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом, не против ли он "такого дерзкого выделения денег".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что фракция будет требовать отставки Ткаченко. По ее словам, во время войны власть направила миллионы гривен на русскоязычные проекты и финансирование российского продакшена. По ее словам, в то время как выделяются средства на такие проекты, как сериал "СМТ Ингулец", на армию денег не хватает.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02ruoSmUg8d5w8Z8XBVT2ezVmYE5vKDZ9vpjHDqdqCFNVUdWx5b78b4cbeAf775c1Jl

Журналист Виталий Гайдукевич написал в Facebook: "Беда не только в том, что кто-то спокойно в темную устроил пилораму бюджета под своих, полагая, что "пипл схавает". Беда в том, что они искренне не понимают, а что действительно нужно снимать для зрителя во время войны за государственность. А вот то, что "простые люди" проглотят первое и не возмутятся вторым, – трагедия".

https://www.facebook.com/v.haidukevych/posts/pfbid0q5sLv7UuY5wd2ugQvh3b9uiuJ2DBKtifXztu7bYhx83BpGz79BEfRoBCYkdNhjxql

Журналистка Алена Курбанова отметила, что волонтеры собирают деньги для военных на обычные вещи, например тепловизор с биноклем, потому что родственники военных уже потратили все свои сбережения, в то время как государство выделяет деньги на сериал.

"Будь я волонтером, я бы давно выколола себе глаза. [...] Потому что, черт возьми, 33 млн грн – 33; 33 млн – $900 тыс. идут на кино! И еще какое кино! Государственный канал "Freeдом" заплатит компании Горбунова 33,6 млн за 24-серийный сериал жанра драмеди с романтическим названием "СМТ Ингулец", – написала она.

Курбанова отметила, что она выступает за культуру во время войны, если проекты отвечают требованиям времени, настроениям и требованиям общества.

"Когда теперь все друг другу не доверяют, когда районные, местные, центральные власти дискредитированы коррупционными скандалами. Я хочу серьезно вас спросить: это кино действительно поможет нам победить?" – написала она.

https://www.facebook.com/helen.koval/posts/pfbid0tVsDwYpJfpULrvg4dgJDWpzg3np7FbSaNTZn7iWeNnmxBotP32KwDJp2oHSsUHggl

Журналист, сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов заявил, что украинский политический мейнстрим ориентируется на человека низкого развития, часть массы, которую нужно "обольщать дешевым хлебом и глупыми зрелищами".

"И вот это меня особенно курвит каждый раз, когда я вижу свиную ряху Поворознюка в телевизоре. Не то, что он жлоб, а то, что именно так медиахолдинг Коломойского видит украинца. Я вижу украинца как айтишника, ушедшего в армию. А они – как суржикоговорящего полукриминального жлоба. И делают на него ставку именно потому, что украинцы в их сознании именно таковы. Именно таким они воспринимают – и формируют "идеал простого человека". Это возмущает. Мой народ не таков. А особенно сейчас", – написал он.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0WRbakuhTETxpusq8LYv1sjyf3Lzb5WtZ8HHyq8BpgmQ2zeXkgz2FVq8BSH8ipKw9l

Сам Горбунов считает, что такой сериал сейчас нужен. Он опубликовал видеообращение в Instagram, в котором заявил, что крайне важно противодействовать "русскому миру" и пропаганде, в том числе через культурную сферу.

"Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, которая будет вдохновлять. Почему для нас важно сейчас снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ, я знаю, как военные хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", – сказал продюсер.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть и вытащили пулю", – отмечал пострадавший. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: телевидение, тендер, соцсети, сериал, Александр Поворознюк
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