"Это кино действительно поможет нам победить?" В сети возмущены тендером на сериал о Поворознюке

Украинский продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Facebook видеообращение к телеведущему Юрию Горбунову, компания которого "Прототип продакшн" будет заниматься производством сериала.

"Уважаемый Юра. На черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России? Зачем? Я обращаюсь публично, потому что знаю, что ты не шантажом взял эти деньги, их тебе выделили. И, может, это видео услышат те, кто тебе их выделил. Может, у них хоть что-нибудь сработает", – сказал он.

Кондратюк также призвал не использовать государственные средства ни на что другое, кроме критической инфраструктуры и помощи Вооруженным силам Украины.

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман возмутилась, что на бюджетные деньги будет сниматься сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия.

"Много лет он кошмарит свое родное село, простых крестьян держит за своих рабов и обращается с ними, как со скотом. Более того, почитайте интервью, которые дали несколько его односельчан – он пытался их убить, расстреливая в упор! Жулик, вор, рэкетир и коррупционер, уже дважды сидевший за решеткой, имеет четыре судимости, но сколько раз он отмазывался от тюрьмы, подкупая местные суды. Более того, сейчас, стреляя в тех, кто не хочет дарить ему свои земельные паи, он кричит им в лицо: "Это тебе привет от Зеленского!" И чтобы героизировать такого человека, государство сейчас собирается потратить десятки миллионов гривен? Это серьезно? Вы с ума сошли?" – написала она.

Бацман отметила, что на эти деньги можно было бы купить более 300 необходимых украинским военным разведывательных дронов, на которые сейчас собирают средства простые украинцы.

"А если уж очень хочется о ком-то снимать сериал, то может вспомним о настоящих украинских героях? Редис. Да Винчи. Мы с вами можем назвать сотни имен настоящих героев, о которых должны сниматься фильмы и писаться книги, чтобы их победы остались в памяти и истории навсегда!" – добавила она.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов также подсчитал, чем можно обеспечить украинских военных на деньги, выделенные для производства сериала. По его данным, это 25 тыс. FPV дронов-камикадзе.

"25 тыс. точных ударов по русским оккупантам, сотни спасенных жизней украинских воинов, которым во время войны нужно оружие и снабжение, а не новогодние сериалы, которые будут как-то на коленке лепить. Лучшее развлечение – когда в новогоднюю ночь будут крутить видео с поражением российских оккупантов теми же дронами-камикадзе, которые приобретут за деньги, которые снимут с финансирования никому не нужных сериалов", – заявил он в Facebook.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак должны отменить такую растрату государственных средств.

Нардеп Борислав Береза считает, что за выделение бюджетных денег на съемки сериала министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко должен идти под суд.

"Фактически Ткаченко, который ранее был генпродюсером "1+1" и работал на Коломойского, выделил деньги на "Слугу народа 2.0". Сериал будут снимать о Поворознюке, который в описании сюжета проходит как фермер Паровоз. На это Ткаченко дает 33,6 млн грн. Наверное, мало было пиара от Мосейчук на "1+1", поэтому пошли по пути, как и с сериалом "Слуга народа", – написал он.

Береза отметил, что 33,6 млн грн – это цена почти 400 дронов Mavic 3 для ВСУ. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом, не против ли он "такого дерзкого выделения денег".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что фракция будет требовать отставки Ткаченко. По ее словам, во время войны власть направила миллионы гривен на русскоязычные проекты и финансирование российского продакшена. По ее словам, в то время как выделяются средства на такие проекты, как сериал "СМТ Ингулец", на армию денег не хватает.

Журналист Виталий Гайдукевич написал в Facebook: "Беда не только в том, что кто-то спокойно в темную устроил пилораму бюджета под своих, полагая, что "пипл схавает". Беда в том, что они искренне не понимают, а что действительно нужно снимать для зрителя во время войны за государственность. А вот то, что "простые люди" проглотят первое и не возмутятся вторым, – трагедия".

Журналистка Алена Курбанова отметила, что волонтеры собирают деньги для военных на обычные вещи, например тепловизор с биноклем, потому что родственники военных уже потратили все свои сбережения, в то время как государство выделяет деньги на сериал.

"Будь я волонтером, я бы давно выколола себе глаза. [...] Потому что, черт возьми, 33 млн грн – 33; 33 млн – $900 тыс. идут на кино! И еще какое кино! Государственный канал "Freeдом" заплатит компании Горбунова 33,6 млн за 24-серийный сериал жанра драмеди с романтическим названием "СМТ Ингулец", – написала она.

Курбанова отметила, что она выступает за культуру во время войны, если проекты отвечают требованиям времени, настроениям и требованиям общества.

"Когда теперь все друг другу не доверяют, когда районные, местные, центральные власти дискредитированы коррупционными скандалами. Я хочу серьезно вас спросить: это кино действительно поможет нам победить?" – написала она.

Журналист, сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов заявил, что украинский политический мейнстрим ориентируется на человека низкого развития, часть массы, которую нужно "обольщать дешевым хлебом и глупыми зрелищами".

"И вот это меня особенно курвит каждый раз, когда я вижу свиную ряху Поворознюка в телевизоре. Не то, что он жлоб, а то, что именно так медиахолдинг Коломойского видит украинца. Я вижу украинца как айтишника, ушедшего в армию. А они – как суржикоговорящего полукриминального жлоба. И делают на него ставку именно потому, что украинцы в их сознании именно таковы. Именно таким они воспринимают – и формируют "идеал простого человека". Это возмущает. Мой народ не таков. А особенно сейчас", – написал он.

Сам Горбунов считает, что такой сериал сейчас нужен. Он опубликовал видеообращение в Instagram, в котором заявил, что крайне важно противодействовать "русскому миру" и пропаганде, в том числе через культурную сферу.

"Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, которая будет вдохновлять. Почему для нас важно сейчас снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ, я знаю, как военные хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", – сказал продюсер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Продюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)