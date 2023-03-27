Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале

"Телеканал СТБ решил перенести показ украинского сериала "Останній лист коханого". Вещатель проведет дополнительные отраслевые консультации для обсуждения и утверждения использования технологий цифрового контента, в том числе с учетом лучшего международного опыта", – говорится в заявлении.

Контекст:

23 марта в YouTube украинского канала СТБ появился видеоанонс нового сериала под названием "Останній лист коханого", одну из ролей в котором сыграл Дубравин. Премьера первой серии была запланирована на 27 марта.

Украинские актеры и зрители обратили внимание на то, что в фильме лицо российского актера с помощью специальных технологий заменили на лицо украинского артиста Дмитрия Саранскова, и призвали бойкотировать премьеру. После скандала видеоанонс исчез со страницы канала.