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27 марта, 2023
 
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Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале

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В сериале лицо актера из РФ Дубравина (справа) заменили лицом украинского актера Саранскова (слева)
В сериале лицо актера из РФ Дубравина (справа) заменили лицом украинского актера Саранскова (слева)
Фото: dima_saranskov / Instagram, prokhor.dubravin / Instagram

Руководство украинского канала СТБ 27 марта в Instagram отреагировало на скандал, связанный с премьерой сериала "Останній лист коханого", в котором снялся российский актер Прохор Дубравин.

"Телеканал СТБ решил перенести показ украинского сериала "Останній лист коханого". Вещатель проведет дополнительные отраслевые консультации для обсуждения и утверждения использования технологий цифрового контента, в том числе с учетом лучшего международного опыта", – говорится в заявлении. 

Контекст:

23 марта в YouTube украинского канала СТБ появился видеоанонс нового сериала под названием "Останній лист коханого", одну из ролей в котором сыграл Дубравин. Премьера первой серии была запланирована на 27 марта.

Украинские актеры и зрители обратили внимание на то, что в фильме лицо российского актера с помощью специальных технологий заменили на лицо украинского артиста Дмитрия Саранскова, и призвали бойкотировать премьеру. После скандала видеоанонс исчез со страницы канала. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сериал, скандал, актер, СТБ, война России против Украины
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