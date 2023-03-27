Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру

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Сарансков, чье лицо СТБ использовал для замены, пока не комментировал скандал
Сарансков, чье лицо СТБ использовал для замены, пока не комментировал скандал
Фото: dima_saranskov / Instagram

23 марта в YouTube украинского канала СТБ появился видеоанонс нового сериала под названием "Останній лист коханого", одну из ролей в котором сыграл российский актер Прохор Дубравин. Премьера первой серии была запланирована на 27 марта. Украинские актеры и зрители обратили внимание на то, что в фильме лицо российского актера с помощью специальных технологий заменили на лицо украинского артиста Дмитрия Саранскова. После скандала, который разгорелся в сети и актерской среде, видеоанонс исчез со страницы канала.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые резонансные высказывания украинских артистов, которые публично высказали несогласие с действиями телеканала.

Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube
Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Украинская актриса Анна Саливанчук 26 марта в Instagram Stories призвала бойкотировать и не смотреть сериалы с участием российских артистов.

"Это ужас. Украинские актеры категорически против российских актеров в кадре. Ждем официального объяснения от канала", – написала она.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Ее поддержала коллега Наталья Денисенко. Она обратилась к руководству телеканала с призывом не показывать этот сериал, а зрителей попросила его не смотреть.

"Это такой стыд", – написала она.

Скриншот: natalka_denisenko / Instagram
Скриншот: natalka_denisenko / Instagram

Украинский актер Владимир Абазопуло в Instagram также опубликовал обращение к каналу.

"Мы, украинские зрители, отказываемся смотреть сериал с участием российского актера, который поддержал агрессию РФ против Украины", – говорится в обращении.

Дубравин на своей странице в Instagram также отреагировал на скандал.

"Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", – написал российский актер, который замалчивает нападение РФ на Украину.

Канал СТБ пока официально не комментировал ситуацию. Сарансков, чье лицо использовали для замены, также хранит молчание.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, фильм, агрессия, технологии, сериал, скандал, актер, СТБ, война России против Украины, актриса, Анна Саливанчук, Наталия Денисенко
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