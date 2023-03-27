СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру

Сарансков, чье лицо СТБ использовал для замены, пока не комментировал скандал Фото: dima_saranskov / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые резонансные высказывания украинских артистов, которые публично высказали несогласие с действиями телеканала.

Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Украинская актриса Анна Саливанчук 26 марта в Instagram Stories призвала бойкотировать и не смотреть сериалы с участием российских артистов.

"Это ужас. Украинские актеры категорически против российских актеров в кадре. Ждем официального объяснения от канала", – написала она.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Ее поддержала коллега Наталья Денисенко. Она обратилась к руководству телеканала с призывом не показывать этот сериал, а зрителей попросила его не смотреть.

"Это такой стыд", – написала она.

Скриншот: natalka_denisenko / Instagram

Украинский актер Владимир Абазопуло в Instagram также опубликовал обращение к каналу.

"Мы, украинские зрители, отказываемся смотреть сериал с участием российского актера, который поддержал агрессию РФ против Украины", – говорится в обращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @volodymyr_abazopulo

Дубравин на своей странице в Instagram также отреагировал на скандал.

"Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", – написал российский актер, который замалчивает нападение РФ на Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Дубравин (@prokhor.dubravin)

Канал СТБ пока официально не комментировал ситуацию. Сарансков, чье лицо использовали для замены, также хранит молчание.