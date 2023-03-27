СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало самые резонансные высказывания украинских артистов, которые публично высказали несогласие с действиями телеканала.
Украинская актриса Анна Саливанчук 26 марта в Instagram Stories призвала бойкотировать и не смотреть сериалы с участием российских артистов.
"Это ужас. Украинские актеры категорически против российских актеров в кадре. Ждем официального объяснения от канала", – написала она.
Ее поддержала коллега Наталья Денисенко. Она обратилась к руководству телеканала с призывом не показывать этот сериал, а зрителей попросила его не смотреть.
"Это такой стыд", – написала она.
Украинский актер Владимир Абазопуло в Instagram также опубликовал обращение к каналу.
"Мы, украинские зрители, отказываемся смотреть сериал с участием российского актера, который поддержал агрессию РФ против Украины", – говорится в обращении.
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Дубравин на своей странице в Instagram также отреагировал на скандал.
"Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", – написал российский актер, который замалчивает нападение РФ на Украину.
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Канал СТБ пока официально не комментировал ситуацию. Сарансков, чье лицо использовали для замены, также хранит молчание.