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15 марта, 2023
 
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Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала

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Чмерковский: Это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денысова", она никакого отношения к Украине не имела
Чмерковский: Это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денысова", она никакого отношения к Украине не имела
Фото: maksimc / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Максим Чмерковский заявил, что считает ошибкой продюсеров приглашение российского хореографа Татьяны Денисовой на роль судьи в украинском танцевальном проекте "Танці. World of Dance" на СТБ. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 марта вышло на YouTube-канале "Олицкая".

Премьера шоу должна была состояться весной 2022 года. Вместе с Денисовой выступления участников оценивали Чмерковский и сбежавший в США вместе с семьей после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский хореограф Влад Яма.

В августе канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. 

По словам Чмерковского, до участия в этом проекте он ничего не знал о Денисовой, а когда познакомился, то понял, что она "никакого отношения к Украине не имеет".

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денысова", она никакого отношения к Украине не имела. К сожалению, продюсеры не всегда делают правильный выбор", –  сказал он.

Чмерковский признался, что Денисова сильно отличалась от украинских женщин, с которыми он общался ранее.

"У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти все вещи. Украинцы волновались, [когда началась война], а она не переживала", – поделился Чмерковский.

Он признался, что был разочарован тем, как быстро Денисова стала судьей нового шоу в РФ после того, как покинула Украину в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

"Когда я узнал, что она работает в Москве, мне было очень неприятно. Я не вникаю в ее жизнь. Может быть, у нее не было выбора. Я могу все понять, но принимать участие в танцах в Москве? Я понимал, что она там окажется, но так быстро?" – заявил Чмерковский.

Контекст:

Денисова с 2009--го по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

Осенью 2021 года хореограф получила российское гражданство.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Максим Чмерковский, Татьяна Денисова
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