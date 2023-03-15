Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала

Чмерковский: Это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денысова", она никакого отношения к Украине не имела Фото: maksimc / Instagram

Премьера шоу должна была состояться весной 2022 года. Вместе с Денисовой выступления участников оценивали Чмерковский и сбежавший в США вместе с семьей после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский хореограф Влад Яма.

В августе канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре.

По словам Чмерковского, до участия в этом проекте он ничего не знал о Денисовой, а когда познакомился, то понял, что она "никакого отношения к Украине не имеет".

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денысова", она никакого отношения к Украине не имела. К сожалению, продюсеры не всегда делают правильный выбор", – сказал он.

Чмерковский признался, что Денисова сильно отличалась от украинских женщин, с которыми он общался ранее.

"У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти все вещи. Украинцы волновались, [когда началась война], а она не переживала", – поделился Чмерковский.

Он признался, что был разочарован тем, как быстро Денисова стала судьей нового шоу в РФ после того, как покинула Украину в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

"Когда я узнал, что она работает в Москве, мне было очень неприятно. Я не вникаю в ее жизнь. Может быть, у нее не было выбора. Я могу все понять, но принимать участие в танцах в Москве? Я понимал, что она там окажется, но так быстро?" – заявил Чмерковский.