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14 марта, 2023
 
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Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC

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Чмерковский: Для меня это не было о том, что я извеcтный. Это было о том, что наконец-то мое имя первый раз ассоциировалась с какой-то действительно важной ситуацией
Чмерковский: Для меня это не было о том, что я извеcтный. Это было о том, что наконец-то мое имя первый раз ассоциировалась с какой-то действительно важной ситуацией
Фото: maksimc / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Максим Чмерковский впервые почувствовал себя по-настоящему знаменитым на третий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 марта вышло на YouTube-канале "Олицкая".

"Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля прошлого года. Через два дня, когда я начал выставлять какие-то вещи, и у меня просто взорвался телефон и "умер" через полтора часа. Я посмотрел  оказывается, меня репортируют на всяких CNN, NBC. Для меня это не было о том, что я извеcтный. Это было о том, что наконец-то мое имя первый раз ассоциировалась с какой-то действительно важной ситуацией, где я оказался на правильной стороне, – сказал он. – Вот тогда я почувствовал, что такое известность в моем понимании".

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

В 2021 году Чмерковский был судьей на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. В первые дни полномасштабного вторжения хореограф рассказывал правду о российской агрессии в своем микроблоге в Instagram (1,1 млн фолловеров).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Максим Чмерковский, хореограф
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