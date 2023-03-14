Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC

"Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля прошлого года. Через два дня, когда я начал выставлять какие-то вещи, и у меня просто взорвался телефон и "умер" через полтора часа. Я посмотрел – оказывается, меня репортируют на всяких CNN, NBC. Для меня это не было о том, что я извеcтный. Это было о том, что наконец-то мое имя первый раз ассоциировалась с какой-то действительно важной ситуацией, где я оказался на правильной стороне, – сказал он. – Вот тогда я почувствовал, что такое известность в моем понимании".

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

В 2021 году Чмерковский был судьей на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. В первые дни полномасштабного вторжения хореограф рассказывал правду о российской агрессии в своем микроблоге в Instagram (1,1 млн фолловеров).