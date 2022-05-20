Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок

Отец и сын Чмерковские встретились в Турции с послом Украины Боднаром Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Проект для переселенцев отец и сын Чмерковские назвали Baranova27 – это адрес проживания семьи в Одессе до эмиграции в США.

Производителем модульных городков является одна из турецких компаний. Посольство Украины в Турции содействует Чмерковским в приобретении первых 10 домов, отметил в публикации посол.

Максим Чмерковский на своей странице в Instagram также анонсировал старт благотворительного проекта для переселенцев во Львовской области.

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