Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости

Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Отец и сын Чмерковские встретились в Турции с послом Украины Боднаром
Отец и сын Чмерковские встретились в Турции с послом Украины Боднаром
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский вместе со своим отцом Александром создал благотворительный проект, который в том числе занимается строительством во Львовской области модульного городка для украинских переселенцев, покинувших свои дома в обстреливаемых или оккупированных РФ областях. Об этом 19 мая на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Проект для переселенцев отец и сын Чмерковские назвали Baranova27 – это адрес проживания семьи в Одессе до эмиграции в США.

Производителем модульных городков является одна из турецких компаний. Посольство Украины в Турции содействует Чмерковским в приобретении первых 10 домов, отметил в публикации посол. 

Максим Чмерковский на своей странице в Instagram также анонсировал старт благотворительного проекта для переселенцев во Львовской области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. 

Теги: Турция, Василий Боднар, война России против Украины, посольство Украины, Максим Чмерковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 