Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок

Проект для переселенцев отец и сын Чмерковские назвали Baranova27 – это адрес проживания семьи в Одессе до эмиграции в США.
Производителем модульных городков является одна из турецких компаний. Посольство Украины в Турции содействует Чмерковским в приобретении первых 10 домов, отметил в публикации посол.
Максим Чмерковский на своей странице в Instagram также анонсировал старт благотворительного проекта для переселенцев во Львовской области.
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Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев.