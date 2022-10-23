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23 октября, 2022
 
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Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой

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В начале февраля 2022 года СТБ объявил о начале съемок "Танці. World of Dance". Премьера была запланирована на март, но отложена из-за войны
В начале февраля 2022 года СТБ объявил о начале съемок "Танці. World of Dance". Премьера была запланирована на март, но отложена из-за войны
Фото: dancestb / Instagram

Премьера нового танцевального шоу "Танці. World of Dance" состоится на канале СТБ 30 октября. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

В августе 2022 года канал сообщил, что согласовал с правообладателем формата обновленную версию шоу из-за хореографа Татьяны Денисовой, которая была заявлена в числе судей этого проекта, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивала войну и продолжила работу с российским каналом.

Продюсеры украинского шоу приняли решение вырезать из отснятого материала фрагменты с участием Денисовой. 

Контекст:

В начале февраля 2022 года телеканал СТБ объявил о начале съемок "Танці. World of Dance". Премьера была запланирована на март, но отложена из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Тогда зрителей возмутило, что среди судей проекта была заявлена Денисова, которая после 2014 года строила карьеру в РФ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Денисова не стала осуждать российского террора и воздержалась от заявлений в поддержку Украины.

В августе 2022 года канал заявил, что вырезал из отснятого материала фрагменты с участием Денисовой. Тогда же стало известно, что Денисова является членом жюри российского проекта. 

Бывший муж Денисовой, украинский певец Александр Кривошапко в октябре сообщил, что танцовщица в конце 2021 года получила российское гражданство.

Теги: танцы, Татьяна Денисова, хореограф, Танці. World of Dance
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Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
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