  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта

"Все говорят, что я купил место. Когда меня спросили, кого еще можно пригласить на роль судьи, я предложил Наташу. Они посмотрели и предложили роль ведущей", – признался он.

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Контекст:

Премьера шоу "Танці. World of Dance" состоится 26 марта. Судьями проекта, кроме Кота, являются американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский и украинская танцовщица Татьяна Денисова, которая с 2017-го по 2021 год была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

Кот стал известен после того, как победил в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Кот и Татаринцева поженились в январе 2019 года. Детей у пары нет.