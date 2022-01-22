"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам

За первый час после появления в соцсети ролик Евгения Кота с женой посмотрели около 20 тыс. раз Фото: kot_jenya / Instagram

Ролик был снят на балконе с видом на океан.

"И нам не стыдно", – подписал он публикацию, которую за первый час после появления в соцсети посмотрели около 20 тыс. раз.

"Вам не должно быть стыдно, потому что вы влюблены! А кому стыдно, пусть не смотрят!" – написала voloshina9954.

"Очень горячо", – прокомментировала nastiasoloviova18.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)