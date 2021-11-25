Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео

Притула, Мишина и Кот оценивают выступления участников в новом сезоне шоу "Україна має талант" Фото: ukrainegottalent / Instagram

Появление Татаринцевой на сцене вызвало у судей проекта удивление. Кот заявил, что не знал о намерениях жены принять участие в шоу, а Сергей Притула публично выразил возмущение.

"Это неправильно, чтобы жена члена жюри приходила на проект", – заявил Притула.

Обращаясь к Коту, он попросил его покинуть кресло судьи.

"Иди в зал, посиди", – заявил он.

В ролике-анонсе говорится, что выступление Татаринцевой стало самым спорным в этом сезоне.