Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео

Появление Татаринцевой на сцене вызвало у судей проекта удивление. Кот заявил, что не знал о намерениях жены принять участие в шоу, а Сергей Притула публично выразил возмущение.
"Это неправильно, чтобы жена члена жюри приходила на проект", – заявил Притула.
Обращаясь к Коту, он попросил его покинуть кресло судьи.
"Иди в зал, посиди", – заявил он.
В ролике-анонсе говорится, что выступление Татаринцевой стало самым спорным в этом сезоне.
Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году. Премьера нынешнего, 10-го, сезона стартовала 23 октября. Кроме Притулы и Кота, кресло судьи также занимает героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина. Ведет программу телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу рассказывает певица Jerry Heil.