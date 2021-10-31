  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

Мужчина сыграл на барабанах произведение под названием "Твоя война". Музыку для этой песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.
"Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в таком же нелегком положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями", – говорит участник.
Дураков потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина ослеп.
Мужчина нашел спасение в музыке и начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео.
После выступления член жюри Сергей Притула не мог сдержать слез. Все судьи также аплодировали участнику стоя. Все члены жюри сказали "Да".
Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году. Премьера нынешнего, 10-го, сезона стартовала 23 октября. Судьями шоу стали шоумен Сергей Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы стал телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу рассказывает певица Jerry Heil.