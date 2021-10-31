Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
Новости

Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дураков потерял зрение во время несчастного случая на заводе
Дураков потерял зрение во время несчастного случая на заводе
Скриншот: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube

Во втором выпуске программы "Україна має талант" появился 36-летний Виталий Дураков из Херсона, который 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе. Видео с музыкальным выступлением мужчины 30 октября опубликовано на YouTube-канале шоу.

Мужчина сыграл на барабанах произведение под названием "Твоя война". Музыку для этой песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.

"Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в таком же нелегком положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями", – говорит участник.

Дураков потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина ослеп.

Мужчина нашел спасение в музыке и начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео.

После выступления член жюри Сергей Притула не мог сдержать слез. Все судьи также аплодировали участнику стоя. Все члены жюри сказали "Да".

ВИДЕО
Видео: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube
Контекст:

Первый сезон шоу "Україна має талант" был показан на СТБ в 2009 году. Премьера нынешнего, 10-го, сезона стартовала 23 октября. Судьями шоу стали шоумен Сергей Притула, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы стал телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу рассказывает певица Jerry Heil.

Теги: СТБ, Сергей Притула, Україна має талант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов
Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS