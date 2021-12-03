Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой

Кот: А вы когда-нибудь устраивали такие разборки со своей половинкой? Фото: kot_jenya / Instagram

Во время съемки супруга стала инициатором шуточной драки на зубных щетках – она первая ткнула своей щеткой Кота в лицо, после чего он последовал ее примеру.

Кот отметил, что ролик был снят на Мальдивах.

"А вы когда-нибудь устраивали такие разборки со своей половинкой?" – подписал ролик Кот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)