Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой

Во время съемки супруга стала инициатором шуточной драки на зубных щетках – она первая ткнула своей щеткой Кота в лицо, после чего он последовал ее примеру.
Кот отметил, что ролик был снят на Мальдивах.
"А вы когда-нибудь устраивали такие разборки со своей половинкой?" – подписал ролик Кот.
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В 2019 году Кот стал победителем проекта "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.
Кот и Татаринцева поженились в январе 2019 года. Жена Кота – семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпиона мира по танцам на пилоне.