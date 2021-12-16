"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались

Мишина и Кот в 2019 году танцевали в паре в шоу "Танцы со звездами" Фото: stbua / Instagram

Судя по анонсу, передача в том числе будет посвящена личным отношения хореографа с украинской актрисой Ксений Мишиной, которая вместе с ним сейчас является судьей на проекте "Україна має талант". В 2019 году Кот и Мишина, выступая в паре, стали победителями шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Роман Кота и Ксении Мишиной. Правда? – говорится в анонсе. – И как с этим жить его жене?"

"Мы целовались с Мишиной", – признается в ролике Кот, после чего камера крупным планом показывает его объятия с женой, пилонисткой Натальей Татаринцевой, которая также присутствовала в студии.

В публикации отмечается, что премьера передачи запланирована на 7 января.

"Ой, ну если это правда, что у них был роман, то это уже полное разочарование в Мишиной и Коте", – отреагировали в комментариях зрители телеканала.

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