"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы

В 2019 году Кот женился на Татаринцевой Фото: kot_jenya / Instagram

"Какая-то девочка – видно, что еще и 18 нет, – начала мне писать: "Я тебя хочу, я тут уже голенькая, приходи ко мне, приезжай в Черкассы". Я ей пишу: "Как тебе не стыдно писать такое женатому человеку?" – рассказал подробности переписки Кот.

Хореограф отметил, что после его слов о наличии жены поклонница извинилась.

"Я вас поняла. Извините, пожалуйста, я так больше не буду", – заявила, по словам Кота, подписчица.