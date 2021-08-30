"Очень смешная". Судья "Україна має талант" Кот показал реакцию бабушки на его обливания водой из колодца. Видео

"Женя?! У тебя все в мозгах?.. Ой, боже! Люди! Ты же сразу заболеешь", – увидев происходящее, забеспокоилась женщина.

"Вчера был у бабушки и, когда уезжал, придумал, что наберу холодной воды из колодца и обольюсь. Но бабушка совсем такого не ожидала. Она не смотрит мои Stories и не знает, что я закаляюсь холодной водой. Ее реакция была очень смешная, поэтому советую всем досмотреть до конца", – подписал ролик Кот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)