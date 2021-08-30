"Очень смешная". Судья "Україна має талант" Кот показал реакцию бабушки на его обливания водой из колодца. Видео

"Женя?! У тебя все в мозгах?.. Ой, боже! Люди! Ты же сразу заболеешь", – увидев происходящее, забеспокоилась женщина.
"Вчера был у бабушки и, когда уезжал, придумал, что наберу холодной воды из колодца и обольюсь. Но бабушка совсем такого не ожидала. Она не смотрит мои Stories и не знает, что я закаляюсь холодной водой. Ее реакция была очень смешная, поэтому советую всем досмотреть до конца", – подписал ролик Кот.
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Евгений Кот родился в 1988 году в Херсоне. Он стал известен после того, как победил на проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.
В июле стало известно, что Кот является новым судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.