"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру

Пара позирует в кадре, обустроив на помосте постель – они расстелили простынь, под головы положили подушки, а сами укрылись одеялом. В одном из фрагментов ролика супруга хореографа выставила вверх ногу и погладила себя по бедру. Кот повторил за ней это движение.

"Лежбище котиков", – подписал он снимок.

"Райское наслаждение", – оценили видео подписчики Кота.

Контекст:

Кот стал известен после того, как победил на проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Кот и Татринцева поженились в январе 2019 года. Детей у пары нет.