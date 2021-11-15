Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"

По словам Кота, он отвечает на эти предложения отказом, так как проект является для него пройденным этапом. Кот отметил, что "поставил в нем хорошую точку на высоком уровне".

Танцор подчеркнул, что считает себя человеком, который знает себе цену, поэтому не хочет тратить "так много времени, сил, здоровья и при этом не зарабатывать" столько, во сколько он оценивает свой труд.