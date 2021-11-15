Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне "Танцев со звездами"

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Кот осенью 2020 года хотел стать судьей "Танцев со звездами"
Кот осенью 2020 года хотел стать судьей "Танцев со звездами"
Фото: kot_jenya / Instagram

Украинский хореограф, победитель шоу "Танцы со звездами" 2019 года на "1+1", а сейчас судья шоу "Україна має талант" на СТБ Евгений Кот 12 ноября в интервью изданию "КП в Украине" рассказал, что каждый год получает от продюсеров танцевального проекта приглашения поучаствовать.

По словам Кота, он отвечает на эти предложения отказом, так как проект является для него пройденным этапом. Кот отметил, что "поставил в нем хорошую точку на высоком уровне".

Танцор подчеркнул, что считает себя человеком, который знает себе цену, поэтому не хочет тратить "так много времени, сил, здоровья и при этом не зарабатывать" столько, во сколько он оценивает свой труд.

Контекст:

В 2019 году Кот стал победителем проекта "Танцы со звездами", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Осенью 2020 года танцор заявил, что готов стать судьей этого шоу. Летом 2021 года стало известно, что Кот займет место судьи на шоу "Україна має талант".

Теги: деньги, хореограф, Евгений Кот, Україна має талант
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