Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix

Об этом 23 марта сообщается на странице телеканала в Instagram.

Премьера сериала на канале СТБ состоялась весной 2020 года. В 2021 года он стал лауреатом премии "Золота дзиґа" в номинации "Лучший игровой сериал".

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Контекст:

"Поймать Кайдаша" – 12-серийный телесериал, снятый по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". События в телесериале разворачиваются в период с 2005-го по 2014 год в независимой Украине.

Сериал был снят компанией Starlight Production для телеканала СТБ. Режиссером является Наталка Ворожбит.

Главные роли в сериале сыграли украинские артисты Виктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ирина Мак, Григорий Бакланов и другие.