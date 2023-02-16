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16 февраля, 2023
 
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Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры

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В документальный фильм вошли интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками платформы, отмечается на сайте Netflix
В документальный фильм вошли интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками платформы, отмечается на сайте Netflix
Фото: depositphotos.com

15 марта на стриминговой платформе Netflix состоится премьера документального фильма Money Shot, в котором будет рассказана история создания и развития площадки с видеоконтентом для взрослых Pornhub. Об этом 15 февраля сообщило издание Variety.

В документальный фильм вошли интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками платформы, отмечается на сайте Netflix.

"Лента предлагает глубокое погружение в успехи и скандалы Pornhub",  говорится в анонсе.

В комментарии Variety, режиссер и продюсер ленты Сюзанна Хиллинджер заявила, что "документальный фильм требует понимания, что означают сексуальность и согласие, когда интернет-платформы стоимостью в миллиарды долларов процветают благодаря пользовательскому контенту".

Продолжительность ленты составляет 94 минуты.

Контекст:

С момента запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.

В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео, они составили 60% контента.

В феврале 2021 года стало известно, что Pornhub вводит биометрическую верификацию пользователей, загружающих видео.

8 декабря 2022 года на сайте была обнародованы самые популярные запросы пользователей в 2022 году, а также статистика просмотров по странам.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, Netflix, Pornhub
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