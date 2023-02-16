Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры

В документальный фильм вошли интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками платформы, отмечается на сайте Netflix.
"Лента предлагает глубокое погружение в успехи и скандалы Pornhub", – говорится в анонсе.
В комментарии Variety, режиссер и продюсер ленты Сюзанна Хиллинджер заявила, что "документальный фильм требует понимания, что означают сексуальность и согласие, когда интернет-платформы стоимостью в миллиарды долларов процветают благодаря пользовательскому контенту".
Продолжительность ленты составляет 94 минуты.
С момента запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.
В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео, они составили 60% контента.
В феврале 2021 года стало известно, что Pornhub вводит биометрическую верификацию пользователей, загружающих видео.
8 декабря 2022 года на сайте была обнародованы самые популярные запросы пользователей в 2022 году, а также статистика просмотров по странам.