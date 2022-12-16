Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine

Первое место по количеству просмотров занимает американский кукольный анимационный фильм режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона "Пиноккио".

Контекст:

В фильме рассказана история бывшего архитектора Александра, который стал владельцем конторы по изготовлению памятников. Картина снята по одноименной книге украинского писателя Павла Белянского. Главную роль сыграл украинский актер Виталий Салий.

Картина снималась на пяти кладбищах в Киеве и пригороде. Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года.