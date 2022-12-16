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16 декабря, 2022
 
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Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine

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В фильме рассказана история бывшего архитектора Александра, который стал владельцем конторы по изготовлению памятников
В фильме рассказана история бывшего архитектора Александра, который стал владельцем конторы по изготовлению памятников
Фото: Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery / Facebook

Фильм украинского режиссера Алексея Тараненко "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в топ-10 фильмов рейтинга Netflix Movie in Ukraine. Об этом 16 декабря сообщается на странице фильма в Facebook.

Первое место по количеству просмотров занимает американский кукольный анимационный фильм режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона "Пиноккио". 

https://www.facebook.com/iworkatthecemetery/posts/pfbid023MaYTzKa1Y2rXCKoXGhjV7d5XqwADfwndwa2J5xxPy5nJZmxUDkKhNcBuW4JTyaRl

Контекст:

В фильме рассказана история бывшего архитектора Александра, который стал владельцем конторы по изготовлению памятников. Картина снята по одноименной книге украинского писателя Павла Белянского. Главную роль сыграл украинский актер Виталий Салий.

Картина снималась на пяти кладбищах в Киеве и пригороде. Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года.

Теги: режиссер, кладбище, картина, Netflix, премьера
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