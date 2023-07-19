Украинский госканал заказал сериал за 33,6 млн грн. В соцсетях предполагают, что героем станет Поворознюк

Согласно опубликованной документации, о проведении торгов было объявлено 18 июля, и в этот же день стал известен победитель торгов – ООО "Прототип продакшн".

Заказчиком лота является государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", более известное как телеканал Freedom.

Выполнить заказ ООО "Прототип продакшн" должен, согласно данным на Prozorro, до 31 декабря 2023 года.

Лот уже вызвал реакцию пользователей соцсетей.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев написал в Facebook, что "Прототип продакшн" – фирма ведущего телеканала "1+1" (его нардеп называет "коломойским") Юрия Горбунова и именно она снимет сериал "за 33 млн бюджетных гривен".

"Есть сильное подозрение, что главным героем будет любимец коломойского телевидения, владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк. Тот самый, который материт все вокруг, кроме [президента Украины Владимира] Зеленского, которого он любит. Это, конечно, предположение, но после сериала "Слуга народа" ничему не удивлюсь. Народу втулят новый образ – малограмотного, агрессивного, болтливого невежды. И народ за это теперь заплатит из своего кармана", – написал Арьев.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Facebook видеообращение к Горбунову в связи с выделенными деньгами на сериал.

"Уважаемый Юра. На черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России? Зачем? Я обращаюсь публично, потому что знаю, что ты не шантажом взял эти деньги, их тебе выделили. И, может, это видео услышат те, кто тебе их выделил. Может, у них хоть что-нибудь сработает", – сказал он.

Кондратюк также призвал не использовать государственные средства ни на что другое, кроме критической инфраструктуры и помощи Вооруженным силам Украины.