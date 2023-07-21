Потап снялся в поле и высказался об украинском народе

Потап снялся в поле среди цветущих подсолнухов.

"Трасса Одесса-Киев. Люблю подсолнечники за их яркий цвет. За то, что это символ силы и плодородия украинской земли. За то, что эти яркие желтые солнечные цветы украшают украинские села, поля, сады. Подсолнечник – яркий символ воплощения в себе всех ценностей, которыми дорожат украинцы: сила, гостеприимство, кротость, доброта. Те ценности, которые характеризуют наш народ", – написал он.

Контекст:

Потап и его жена, певица Настя Каменских (NK) покинули Украину перед полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ в Украину в феврале 2022 года. Они уехали в Испанию.

В августе 2022 года Каменских сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре того же года вернулся и Потап.