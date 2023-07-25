Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото

Лопес запечатлена в желтом бикини, наклонившись вперед.

Пост появился в день рождения актрисы.

"Дженнифер подает пример, каждый день напоминая нам, что у красоты нет срока годности. Никогда не поздно (или слишком рано) стать тем, кем ты хочешь быть. Вот почему мы считаем, что каждый год – это подарок, который нужно отпраздновать!" – написали в посте.

Авторы страницы призвали подписчиков оставлять поздравления для звезды в комментариях.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.