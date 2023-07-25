"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес

"С днем рождения, Джей Ло! Прошлой ночью совершенно неожиданно я нашла это фото. Думаю, это означало, что я должна была поделиться им в твой особенный день. Это заставило меня вспомнить то время, когда они говорили, что мы не выживем. Потом сказали, что мы не выдержим. Продолжай сиять, девочка, и продолжай наслаждаться каждой секундой!" – написала она.
Хайек не указала год, в котором было снято фото.
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Лопес 24 июля исполнилось 54 года. Она родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.