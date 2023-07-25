"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес

"С днем рождения, Джей Ло! Прошлой ночью совершенно неожиданно я нашла это фото. Думаю, это означало, что я должна была поделиться им в твой особенный день. Это заставило меня вспомнить то время, когда они говорили, что мы не выживем. Потом сказали, что мы не выдержим. Продолжай сиять, девочка, и продолжай наслаждаться каждой секундой!" – написала она.

Хайек не указала год, в котором было снято фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)