  "Не советую выбирать такие оттенки". Бьюти-блогер рассказала, какие тени не надо использовать в базовом макияже

Для тушевки теней нужно использовать факелообразную кисть Фото: depositphotos.com

По мнению Darya Wave, для базового макияжа лучше выбирать нейтрльные оттенки разной насыщенности, но одной гаммы.

"Не советую вам выбирать вот такие серые оттенки", – отметила блогер и продемонстрировала тени в паетке.

Она объяснила, что холодные оттенки хуже тушуются.

Также визажист посоветовала избегать кирпичных, рыжих и красноватых тонов, поскольку они подходят не каждому типу внешности.

Для тушевки теней в базовом макияже Darya Wave порекомендовала использовать факелообразную кисть.

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Видео: Darya WAVE / YouTube