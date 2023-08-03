Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2023
 
Мода

"Не советую выбирать такие оттенки". Бьюти-блогер рассказала, какие тени не надо использовать в базовом макияже

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Для тушевки теней нужно использовать факелообразную кисть
Для тушевки теней нужно использовать факелообразную кисть
Фото: depositphotos.com

Украинский бьюти-блогер Darya Wave на своем YouTube-канале показала, как делает базовый макияж глаз, и дала советы по выбору оттенков теней для век.

По мнению Darya Wave, для базового макияжа лучше выбирать нейтрльные оттенки разной насыщенности, но одной гаммы.

"Не советую вам выбирать вот такие серые оттенки", – отметила блогер и продемонстрировала тени в паетке.

Она объяснила, что холодные оттенки хуже тушуются.

Также визажист посоветовала избегать кирпичных, рыжих и красноватых тонов, поскольку они подходят не каждому типу внешности.

Для тушевки теней в базовом макияже Darya Wave порекомендовала использовать факелообразную кисть.

ВИДЕО
Видео: Darya WAVE / YouTube
Контекст:

На YouTube-канал Darya Wave подписаны более 34 тыс. пользователей.

Теги: мода и красота, блогеры, макияж, советы, визажист
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