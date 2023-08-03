  "Не советую выбирать такие оттенки". Бьюти-блогер рассказала, какие тени не надо использовать в базовом макияже

По мнению Darya Wave, для базового макияжа лучше выбирать нейтрльные оттенки разной насыщенности, но одной гаммы.
"Не советую вам выбирать вот такие серые оттенки", – отметила блогер и продемонстрировала тени в паетке.
Она объяснила, что холодные оттенки хуже тушуются.
Также визажист посоветовала избегать кирпичных, рыжих и красноватых тонов, поскольку они подходят не каждому типу внешности.
Для тушевки теней в базовом макияже Darya Wave порекомендовала использовать факелообразную кисть.
На YouTube-канал Darya Wave подписаны более 34 тыс. пользователей.