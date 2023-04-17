"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео

Платье, которое прислал продавец клиентке, оказалось другого, хотя и похожего, дизайна и было сшито из ткани совсем другого качества.

"Нет слов", – написала блогер. Она сопроводила пост хештегами "уродливая" и "невезучая".

Издание Daily Star пишет, что ролик о неудачной интернет-покупке завирусился в TikTok. В публикации отмечается, что стоимость наряда составила $180. "Неудивительно, почему блогер была так разочарована", – говорится в статье.