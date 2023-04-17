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17 апреля, 2023
 
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"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков

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Гомес родилась в 1992 году
Гомес родилась в 1992 году
Фото: selenagomez / Instagram

Американская певица Селена Гомес 15 апреля разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена с нижнего ракурса в белой обтягивающей майке без белья.

30-летняя певица оставила снимок без комментариев. На данный момент снимок собрал более 13 млн лайков.

Таблоид Daily Star назвал новое фото знаменитости "сексуальным и обжигающим селфи, которое заставляет пульс биться чаще".

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Селена Гомес
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