"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди

Авторы публикации отмечают, что наклейки на грудь являются так называемой липкой альтернативой бюстгальтеру, облегчают ношение топов и платьев, так как остаются невидимыми, но при этом обеспечивают отличную поддержку.

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По словам экспертов, благодаря тому, что накладки не имеют задней полосы и их можно увидеть только спереди, "они идеально подходят для того, чтобы поддержать грудь, но не портить наряд".

Производители предлагают множество вариантов накладок, включая одноразовые, многоразовые, для маленькой и большой груди, для свадебных платьев, водо- и светонепроницаемые.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений GATHERALL ® Backless Bra (@wegatherall)

Как выбрать

Эксперты отмечают, что многоразовые накладки более экологичны, экономичны и изготавливаются из более приятных для кожи материалов, чтобы обеспечить комфорт и гибкость. Одноразовые накладки удобны для путешествий, когда нет возможности постирать белье.

Наиболее оптимальным материалом для накладок специалисты называют силикон, но выбор материала – атлас, нейлон, хлопок – зависит от личных предпочтений.

Самой популярной, отмечается в публикации, является накладка круглой формы, хотя производители выпускают их в виде звезд, бабочек, лепестков и прочего.

Как держатся накладки

Накладки снабжены липким медицинским клеем с одной стороны, чтобы изделие естественным образом прилегало к груди.

Для снятия накладок нужно осторожно и медленно потянуть их от внешнего края к центру. Также можно использовать для этого влажную ткань или теплую воду.