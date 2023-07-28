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28 июля, 2023
 
Мода

"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди

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Наклейки на грудь являются так называемой липкой альтернативой бюстгальтеру
Наклейки на грудь являются так называемой липкой альтернативой бюстгальтеру
Фото: depositphotos.com

Редакция издания InStyle в новой публикации рассказала о преимуществах липких накладок, которые используются для поддержки груди при ношении топов или платьев на тонких бретельках.

Авторы публикации отмечают, что наклейки на грудь являются так называемой липкой альтернативой бюстгальтеру, облегчают ношение топов и платьев, так как остаются невидимыми, но при этом обеспечивают отличную поддержку.

По словам экспертов, благодаря тому, что накладки не имеют задней полосы и их можно увидеть только спереди, "они идеально подходят для того, чтобы поддержать грудь, но не портить наряд". 

Производители предлагают множество вариантов накладок, включая одноразовые, многоразовые, для маленькой и большой груди, для свадебных платьев, водо- и светонепроницаемые.

Как выбрать

Эксперты отмечают, что многоразовые накладки более экологичны, экономичны и изготавливаются из более приятных для кожи материалов, чтобы обеспечить комфорт и гибкость. Одноразовые накладки удобны для путешествий, когда нет возможности постирать белье. 

Наиболее оптимальным материалом для накладок специалисты называют силикон, но выбор материала – атлас, нейлон, хлопок – зависит от личных предпочтений.

Самой популярной, отмечается в публикации, является накладка круглой формы, хотя производители выпускают их в виде звезд, бабочек, лепестков и прочего. 

Как держатся накладки

Накладки снабжены липким медицинским клеем с одной стороны, чтобы изделие естественным образом прилегало к груди.

Для снятия накладок нужно осторожно и медленно потянуть их от внешнего края к центру. Также можно использовать для этого влажную ткань или теплую воду.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, бюстгальтер
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